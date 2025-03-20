曾俊欣奪邁阿密網賽首勝 64強碰世界第10西西帕斯

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣網球好手曾俊欣今天在ATP千分等級邁阿密網賽男單首輪，以2比0擊敗義大利選手貝魯奇，贏得會內賽首勝，前進64強，下一戰將碰上世界第10的希臘好手西西帕斯。

屬於世界職業網球協會（ATP）千分等級大師賽的邁阿密網賽，在美國舉行，世界排名第115名曾俊欣過去曾在2019年持外卡身分直接進入會內賽，只是當時最終止步首輪，這次從會外賽連過2關，首度自力登上會內賽舞台。

曾俊欣男單首輪對手為同為23歲、排名第72名義大利選手貝魯奇（Mattia Bellucci），生涯首度碰頭，雙方首盤一路纏鬥、互保發球局，曾俊欣儘管錯過第10局2個盤末點機會，被逼入搶7大戰，所幸仍以7比6（7比5）搶下首盤。

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曾俊欣次盤乘勝追擊，靠著頭尾成功破發，以6比2贏得勝利，不僅是個人繼2023年上海站賽事後，再度在ATP千分等級大師賽會內賽取勝，更是繼盧彥勳後，第2個在邁阿密網賽拿下單打勝利的台灣男子選手。

曾俊欣挺進64強後，追平生涯在ATP千分等級大師賽會內賽最佳成績，接下來將出戰排名第10希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），對手曾在2019年ATP年終賽封王，並曾闖進2021年法網、2023年澳網決賽，兩度拿下大滿貫單打亞軍。（編輯：陳仁華）1140320