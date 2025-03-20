國際奧會即將選出新主席 7名人選爭大位結果難料

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社納瓦里諾海岸20日綜合外電報導）國際奧林匹克委員會（IOC）今天稍晚將選出新主席，共有7名候選人競逐大位，新主席也將是國際奧會131年歷史的第10任領導人。

美聯社報導，國際奧會新主席將有8年任期，面臨的主要議題包括主導奧林匹克運動會在政治和體育層面順利進行，以便於2028年在美國洛杉磯舉辦夏季奧運，並選出2036年奧運主辦國。

約有100位符合資格的國際奧會委員將於當地時間下午4時開始投票（台灣時間晚間10時），大約30分鐘內就可知道投票結果。

國際奧會新主席選舉在希臘納瓦里諾海岸（Costa Navarino）附近的渡假飯店內進行，有7位國際奧會成員企圖獲得絕對多數選票。

在這場難以預測的競爭中，最有希望的人選似乎是西班牙籍的國際奧會副主席小薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch Jr.），他的父親薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch）在1980至2001年間曾任國際奧會主席。

另外兩名呼聲最高人選，則是英國籍的世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）和辛巴威籍的國際奧會理事柯芬特里（Kirsty Coventry）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

其他競逐主席的人選，還有約旦王子費薩爾（Faisal al-Hussein）、英國籍的國際滑雪總會（FIS）主席艾里亞希（Johan Eliasch）、法國籍的國際自由車總會（UCI）主席拉帕帝恩（David Lappartient）以及日本籍的國際體操總會（FIG）會長渡邊守成。

現任國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）已經達到12年任期限制，他將於6月23日國際奧林匹克日（Olympic Day）正式卸任。（譯者：陳彥鈞/核稿：洪培英）1140320