謝承濬開轟謝國城少棒桃園勝 追隨哥哥拚威廉波特

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）謝國城盃少棒賽桃園龜山挑戰3連霸，今天與新北興穀交手，謝承濬開賽開轟帶士氣，桃園團隊2轟以16比0、3局搶勝，謝承濬生涯第4轟出爐，希望追隨哥哥腳步闖威廉波特。

114年謝國城盃少棒賽桃園龜山昨天以4比1擊敗屏東大平，今天與新北興穀國小交手，龜山謝承濬1局下敲出陽春砲，2局下單局10安攻勢串聯吳秉學的2分砲，一口氣攻下15分、達到提前結束比賽門檻，搶下2連勝。

龜山總教練李政達表示，先前球員受到感冒影響調整，今天看起來有正常一點，昨天回去後也有協助球員針對打擊技巧修正，也鼓勵他們發揮平常訓練、實力不只如此。

李政達表示，謝承濬球齡長，小學二年級時就跟著哥哥謝品浤一起來練球，謝承濬有很好的協調性和爆發力，只是容易想太多、綁手綁腳，投球、打擊能力都很優秀。

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桃園龜山連兩年奪冠奪下代表權，也一路拚進美國威廉波特少棒世界賽，李政達表示，這批球員五年級就看著學長去美國比賽，也抱著很大的期待和夢想，犧牲很多假日練球，就看在選拔賽能不能發揮最高峰狀態。「賢拜」謝承濬因為球齡長、經驗豐富獲得「賢拜」的綽號，今天的全壘打為生涯第4轟，他自評之前長打有發揮不錯的時候，但前陣子狀態往下掉，透過不斷調整揮棒練習，慢慢找回好的感覺。

謝承濬的哥哥謝品浤是2023年龜山打威廉波特班底，當年謝承濬也有到美國看球，他表示美國的環境很不錯，聽哥哥說園區內有很多遊樂設施，也以拚進威廉波特為目標，偶像是美職大聯盟日籍好手大谷翔平。（編輯：李亨山）1140324

謝承濬 何帛諺投守有表現 謝國城少棒桃園龜山搶首勝