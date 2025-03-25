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全中運聖火抵達金門 74名選手、教練將赴台南參賽

2025/3/25 16:27（3/25 19:41 更新）
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114年全國中等學校運動會聖火在25日傳抵金門，由台南市政府體育局主任秘書陳崇彝（右）將聖火交接給金門縣政府參議陳金增（左）。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月25日
114年全國中等學校運動會聖火在25日傳抵金門，由台南市政府體育局主任秘書陳崇彝（右）將聖火交接給金門縣政府參議陳金增（左）。中央社記者吳玟嶸攝 114年3月25日
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（中央社記者吳玟嶸金門25日電）114年全中運將於4月在台南登場，全中運聖火今天傳抵金門；金門縣教育處表示，此次金門有74名選手及教練參賽，將在田徑、游泳等賽事與各地選手競技，期許大家全力以赴，創造佳績。

114年全國中等學校運動會將於4月19至24日在台南登場，今天下午全中運聖火抵達金門，由台南市政府體育局主任秘書陳崇彝在金城鎮莒光樓前，將聖火交接給金門縣府參議陳金增。

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陳金增表示，金門與台南有超過40年姊妹市情誼，這次聖火傳遞到金門更加深雙方友誼；他也勉勵：「競技場上只有努力的成績，沒有同情的分數。」盼所有選手都能百尺竿頭、更進一步，在全中運賽場勇奪佳績。

金門縣教育處透過新聞稿表示，金門今年將有74位選手及教練參加全中運，突破以往規模，將在田徑、游泳、競技體操、跆拳道、射擊、桌球、舉重等7項運動種類與全國各地選手同場競技，縣府也期許代表隊選手們能在比賽中全力以赴，創造優異成績，超越自我，為金門爭光。（編輯：）1140325

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