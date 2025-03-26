加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

11國撐竿跳好手南投競技 3/30另有日月潭邀請賽

2025/3/26 15:42（3/26 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025第28屆南投國際室內撐竿跳高邀請賽26日起一連兩天在國立草屯商工登場，吸引國際組11個國家地區選手、國內37校齊聚競技。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年3月26日
2025第28屆南投國際室內撐竿跳高邀請賽26日起一連兩天在國立草屯商工登場，吸引國際組11個國家地區選手、國內37校齊聚競技。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）第28屆南投國際室內撐竿跳高邀請賽今、明天舉行，除地主台灣隊，還有美國、澳洲、英國、日本、菲律賓等好手競技；另外，30日也將首度舉辦南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽。

南投國際室內撐竿跳高邀請賽今天、明天在「撐竿跳高搖籃」國立草屯商工登場，吸引國際組11個國家地區選手、國內37校齊聚競技，南投縣政府秘書長洪瑞智說，南投縣民國56年開始積極推動撐竿跳高運動，培育許多國家級選手及優秀教練，今年持續邀各國頂尖選手齊聚南投競技，盼將南投打造成舉辦國際運動賽城市。

google news透過 Google News追蹤中央社

洪瑞智也表示，為進一步提升撐竿跳高賽事規模，縣府首度攜手中華民國田徑協會、南投縣體育會，30日在日月潭向山遊客中心舉辦南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽，讓選手在國際知名美景挑戰極限，更讓世界看見南投美麗風光，是體育與觀光結合的國際盛會。

另外，U15亞洲盃女子壘球賽今起至30日在埔里鎮福興壘球場展開，亞洲6支隊伍爭取前2名晉級於義大利舉行的世界盃錦標賽亞洲代表權，縣府表示，很榮幸再度成為主辦城市，南投長期是國內女壘選手搖籃，尤其埔里具深厚傳統，栽培許多優秀壘球選手，這屆台灣隊名單就占2名教練、9名選手來自埔里國中。（編輯：李淑華）1140326

#日本
#中華民國田徑協會
#台灣隊
#南投日月潭
#南投縣政府
#菲律賓
#亞洲盃
#洪瑞智
#英國
亞洲盃
台灣男女籃拚3X3亞洲盃 吸取經驗朝奧運夢前進籃協與賀氏兄弟互動良好 有意爭取征戰亞洲盃
洪瑞智
南投推廣特色年菜伴手禮 鼓勵廚藝結合在地食材
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：