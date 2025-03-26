11國撐竿跳好手南投競技 3/30另有日月潭邀請賽

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）第28屆南投國際室內撐竿跳高邀請賽今、明天舉行，除地主台灣隊，還有美國、澳洲、英國、日本、菲律賓等好手競技；另外，30日也將首度舉辦南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽。

南投國際室內撐竿跳高邀請賽今天、明天在「撐竿跳高搖籃」國立草屯商工登場，吸引國際組11個國家地區選手、國內37校齊聚競技，南投縣政府秘書長洪瑞智說，南投縣民國56年開始積極推動撐竿跳高運動，培育許多國家級選手及優秀教練，今年持續邀各國頂尖選手齊聚南投競技，盼將南投打造成舉辦國際運動賽城市。

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洪瑞智也表示，為進一步提升撐竿跳高賽事規模，縣府首度攜手中華民國田徑協會、南投縣體育會，30日在日月潭向山遊客中心舉辦南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽，讓選手在國際知名美景挑戰極限，更讓世界看見南投美麗風光，是體育與觀光結合的國際盛會。

另外，U15亞洲盃女子壘球賽今起至30日在埔里鎮福興壘球場展開，亞洲6支隊伍爭取前2名晉級於義大利舉行的世界盃錦標賽亞洲代表權，縣府表示，很榮幸再度成為主辦城市，南投長期是國內女壘選手搖籃，尤其埔里具深厚傳統，栽培許多優秀壘球選手，這屆台灣隊名單就占2名教練、9名選手來自埔里國中。（編輯：李淑華）1140326