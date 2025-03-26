謝國城盃少棒 敗部生存戰高雄市、屏東縣隊勝出

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（中央社記者楊啟芳台北26日電）謝國城盃全國少棒錦標賽今天進行2場敗部賽事，A組高雄市隊在6局上打擊大爆發、狂取7分，終場以11比1淘汰彰化縣隊，將和南投縣隊在敗部冠軍戰碰頭；B組則由屏東縣隊勝出。

敗部賽事A組今天高雄市隊（壽天國小）本來領先，不過先發投手張劭齊在3局下出現狀況，連續2個保送面臨危機，此時高雄市果斷換投讓曾宥傑接手拆彈，一開始就連飆2次三振，擋住彰化縣隊（東山國小）的反擊。曾宥傑一路投了3局，用33球被敲5支安打，其中3支集中在5局下、失掉1分。

高雄市隊打線在6局上甦醒，連敲7支安打、灌進7分拉開比數差，最終高雄市就擊退彰化縣。高雄市隊教練鄭乃介表示，曾宥傑是倚重的主力投手之一，因為先前受傷不舒服，所以休息一段時間，選拔賽才復出。

曾宥傑表示，前陣子是遇到手肘軟骨剝落問題，伸展和冰敷2個月才恢復，為了找回投球感覺有多練習。此役曾宥傑也擔任第3棒，敲出2支安打，包含6局上帶有2分打點的二壘安打，攻守俱佳。

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敗部賽事B組則是由大平國小組成的屏東縣隊驚險出線，一度取得4分領先的屏東縣雖然在4局上遭新北市隊（興穀國小）追平，但最終仍靠著再見四壞球保送，以5比4險勝續命，將和台中市隊在B組敗部冠軍戰碰頭。

屏東縣隊許昊在24日敲出再見安打、昨天敲出生涯首轟，今天又當功臣，在6局下滿壘、2出局時擠回致勝分，表現相當關鍵。（編輯：張雅淨）1140326