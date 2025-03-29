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灰熊朝NBA西區季後賽邁進 意外宣布開除總教練

2025/3/29 06:30（3/29 07:56 更新）
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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）美國職籃NBA曼斐斯灰熊今天拋出震撼彈，開除帶領球隊6個賽季的總教練詹金斯（Taylor Jenkins）。

法新社報導，灰熊總管克萊曼（Zach Kleiman）發布簡短聲明指出，球團決定開除詹金斯，並形容「這是一個艱難的決定」。

灰熊目前戰績44勝29負，正邁向NBA西區季後賽之際，球團此舉令人意外。

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40歲的詹金斯2019年獲聘擔任灰熊總教練，執教第一個賽季雖未能打進季後賽，但接著在2021年至2023年率隊連續3年闖入季後賽。

克萊曼表示：「我由衷感謝泰勒（詹金斯名字）過去6個賽季對這支球隊和這座城市的貢獻，這是一個艱難的決定…祝福他未來一切順利。」（譯者：徐睿承）1140329

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