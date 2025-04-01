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U18東岸聯盟楊曜丞全直球飆速146 盼速度準度兼顧

2025/4/1 14:00（4/1 14:41 更新）
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U18東岸聯盟棒球錦標賽在台東開打，以穀保家商為主體加入鶯歌工商球員組成的新北市聯隊1日交手成功商水，高一投手楊曜丞先發，2局全直球無失分、飆速146公里，率隊以16比0取勝。中央社記者謝靜雯攝 114年4月1日
U18東岸聯盟棒球錦標賽在台東開打，以穀保家商為主體加入鶯歌工商球員組成的新北市聯隊1日交手成功商水，高一投手楊曜丞先發，2局全直球無失分、飆速146公里，率隊以16比0取勝。中央社記者謝靜雯攝 114年4月1日
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（中央社記者謝靜雯台東1日電）U18東岸聯盟棒球錦標賽新北市聯隊高一投手楊曜丞先發，2局全直球無失分、飆速146公里，率隊以16比0、3局擊敗成功商水；楊曜丞盼速度與準度兼顧，高一就有機會拚國手選拔是動力。

U18東岸聯盟棒球錦標賽昨天起在台東開打，新北市聯隊以穀保家商為主體加入鶯歌工商球員組成，今天預賽與成功商水交手，派出潛力高一投手楊曜丞先發，楊曜丞總計用30球投2局，被敲出1支安打，投出1次四壞保送、4次三振，無失分、奪下勝投。

新北市聯隊打線發揮，開賽首局一口氣就打了13人次、攻下9分，2局再拿7分，順利搶下勝利，3棒張乙安單場2支二壘打，貢獻4分打點，打擊表現最亮眼。

新北市聯隊總教練楊孝承表示，這批球員主要就是準備接下來國手選拔賽玉山盃青棒賽的雛型，目前為止看起來打擊串聯不錯，得點圈都有發揮。

楊孝承表示，楊曜丞上學期投手出賽次數少，希望透過這個比賽慢慢增加他的投球數和經驗，有機會高一就放入玉山盃名單中。楊曜丞屬於神經大條、面對大場面不會緊張的類型。

楊曜丞有不錯的球速，國中就可以投到146公里，升上高中球速也有提升，在上週友誼賽再突破至147公里。

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楊曜丞透露，今天採全直球投球策略，希望速度和準度同時可以丟出來，但還有可以再更好的地方，因為換局間休息比較久，感覺有點冷掉了，2局上場抓不太到感覺，找回感覺的速度太慢。

楊曜丞與平鎮高中左投劉任右從國中開始良性競爭，也會追蹤彼此近況，但楊曜丞笑說，「今天先說自己，希望把穩定性做好一點」，有機會高一就拚國手選拔賽是動力。（編輯：張雅淨）1140401

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