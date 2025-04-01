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NBA文森、史密斯替補建功 湖人擊落火箭摘2連勝

2025/4/1 14:47
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（中央社記者黎建忠台北1日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天主場迎戰休士頓火箭，靠著替補的芬尼史密斯、文森替補聯手攻下40分，終場就以104比98擊敗對手，笑納近期2連勝。

正在為季後賽排名卡位的湖人，今天回到主場迎戰火箭，首節還以16比19落後，但半場結束雙方戰成48比48平手。

下半場雙方依舊互相拉鋸，終場前20秒，火箭以97比100落後，布魯克斯（Dillon Brooks）站上罰球線，只不過他2罰1中，接下來採取犯規戰術，湖人詹姆斯（LeBron James）2罰全中，幫助湖人奠定勝基。

湖人先發陣容表現平平，以唐西奇（Luka Doncic）的20分最高，詹姆斯拿下16分；不過湖人替補球員打出好表現，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、文森（Gabe Vincent）各攻下20分，尤其三分球24投12中，是湖人獲勝主因。

湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）接受ESPN採訪時，也盛讚替補球員的好表現，「如果你想成為一支優秀的球隊，你需要球員在自己的角色上發光發熱，我們隊中有不少球員完全接受了自己的角色，這正是我們本季能打出表現的關鍵。」

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詹姆斯提到，「我知道我們在防守端非常專注球隊的策略上，進而達到我們的目標。我也知道我們更衣室裡，有很多富有季後賽經驗的球員。」

湖人拿下這場勝利後，穩居西區第4，距離西區第3丹佛金塊僅剩1場勝差。（編輯：張雅淨）1140401

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