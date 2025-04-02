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英雄聯盟LCP期中賽19日登場 電競館正式開放觀眾

2025/4/2 13:14
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（中央社記者陳容琛台北2日電）電競「英雄聯盟」太平洋職業聯賽（LCP）期中賽將於4月19日登場，而眾所矚目的LCP電競館（LCP Arena）將正式開放觀眾進場，成為一大焦點。

隨著全新國際賽初陣對抗賽落幕，LCP聯賽將於4月19日至6月8日迎接期中賽，除了確定「無懼選角」模式（全局BP）回歸外，在例行賽將採取單循環BO3賽制，前6名戰隊將晉級資格賽，進而爭取2張前進季中邀請賽（MSI）的參賽門票，與世界列強一較高下。

至於期中賽首日的賽事安排，將由越南戰隊MGN Vikings Esports（MVKE）面對日本戰隊Fukuoka SoftBank HAWKS gaming（SHG）率先登場，接著重頭戲則是代表LCP聯賽前進初陣對抗賽的台灣戰隊中信飛牡蠣（CFO），與傳統勁旅Talon（TLN）正面交鋒，重演賽季開幕戰的冠軍戰戲碼。

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值得一提的是，外界期待已久的LCP電競館位在台北，確定將在期中賽正式開放觀眾進場，親身體驗每場比賽的熱血與激情，並配備炫目的LED提升觀賽體驗，同時設有Riot周邊商品店。

期中賽門票預計於4月5日開賣，觀眾可透過KKTIX網站或全台FamilyMart便利商店購買票券。（編輯：張雅淨）1140402

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