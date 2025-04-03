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彭凱彥U18東岸聯盟完封勝 1日5餐僅48公斤盼增重

2025/4/3 11:34（4/3 11:51 更新）
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U18東岸聯盟棒球錦標賽西苑高中投手彭凱彥（圖）3日投出生涯首場完封勝，率隊以5比0擊敗美和中學；彭凱彥有不錯協調性但僅48公斤，苦笑1天5餐想辦法增重，希望增重到70公斤。中央社記者謝靜雯攝 114年4月3日
U18東岸聯盟棒球錦標賽西苑高中投手彭凱彥（圖）3日投出生涯首場完封勝，率隊以5比0擊敗美和中學；彭凱彥有不錯協調性但僅48公斤，苦笑1天5餐想辦法增重，希望增重到70公斤。中央社記者謝靜雯攝 114年4月3日
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（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球錦標賽西苑高中投手彭凱彥今天投出生涯首場完封勝，率隊以5比0擊敗美和中學；彭凱彥有不錯協調性但體重僅48公斤，苦笑1天5餐想辦法增重，希望增重到70公斤。

U18東岸聯盟棒球錦標賽西苑高中前3戰吞敗，今天與美和中學交手，派出高二投手彭凱彥先發，彭凱彥開賽連抓6個出局數，直到3局上才被首名打者敲出安打，但及時回穩沒讓對手延續攻勢。

彭凱彥投到7局體力下滑遇到危機，投出觸身球保送、讓打者敲出二壘打攻占得點圈，但接著連續製造2個高飛球出局、替球隊守住勝利；完投7局被敲出3支安打，投出3次三振、2次四死球保送，無失分、奪下勝投。

西苑總教練林朝煌表示，彭凱彥高一專職野手，升上高二才又回到投手丘，主要是考量身材太過單薄、拿木棒打擊力量不夠，彭凱彥擔任野手時是游擊手、腳程不錯。

林朝煌稱讚彭凱彥是聰明的球員，投球協調性不錯， 球速雖然不快但控球不錯，只要控得準、球並不好打，除了直球外還有曲球、滑球，最近多練變速球；林朝煌笑說，西苑伙食不錯，一天4餐，但彭凱彥就是吃不胖，如果再長肉、球速應該可以更快。

彭凱彥身高173公分、體重僅48公斤，他苦笑說，自己一天4餐加宵夜，等於吃了5餐，但可能腸胃不好，升上高中也只增加2公斤。

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國小、國中階段偶爾有擔任投手，高二真正轉練投手後，彭凱彥表示，一開始覺得自己應該可以表現不錯，但發現跟想像中不一樣，還是跟隊友有落差，只能一直練，今天投球策略是直球為主、攻擊打者外角，搭配變化球。

彭凱彥表示，其實本來就會投變速，只是投得不好，現在投球出賽機會增加，球路太少又再專精變速球，希望可以增加球種，也要努力增重，目標至70公斤。（編輯：張雅淨）1140403

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