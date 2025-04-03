魔力藍先發7局封鎖前東家兄弟 助悍將2連勝

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（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職富邦悍將洋投魔力藍今天先發對前東家中信兄弟，7局無失分優質先發；2局下，董子恩安打送回致勝分，終場以1比0搶下近期2連勝，魔力藍獲選單場MVP。

洋投魔力藍（Shawn Morimando）在2021年至2024年間曾效力中信兄弟，今年改披上悍將球衣，本季首場先發出賽就對上前東家有話題，1局上被首名打者宋晟睿敲出安打，但沒讓兄弟延續攻勢。

魔力藍2局上被江坤宇敲安，接著讓下一棒打者敲出滾地球形成雙殺、化解危機，3局、5局各有1次四壞保送，但沒有失分，6局上再被首名岳東華敲出安打，接著連抓3個出局數穩守，7局上讓兄弟打者3上3下。

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悍將2局下靠著戴培峰二壘打開啟攻勢，1人出局後董子恩補上安打，送回全場唯一的1分，董子恩今天2打數敲1安、貢獻1分打點、選到1次四壞保送，為勝利打點。

魔力藍總計用85球投7局，被敲出3支安打，投出2次四壞保送、7次三振，無失分，奪下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：陳仁華）1140403

中華職棒富邦悍將3日在新莊棒球場對上中信兄弟，悍將終場以1比0搶下近期2連勝，賽後球員擊掌致意。中央社記者裴禛攝 114年4月3日

中職富邦悍將隊3日再度交手中信兄弟隊，2局下，悍將打者董子恩（圖）敲出帶1分打點安打，將隊友送回本壘得分，助隊終場以1比0拿下勝利。中央社記者裴禛攝 114年4月3日

中華職棒富邦悍將3日在新莊棒球場與中信兄弟交手，9局上，兄弟打者宋晟睿擊出界外飛球，遭悍將隊李宗賢（左）飛撲接殺出局，終場悍將以1比0拿勝。中央社記者裴禛攝 114年4月3日

台北101董事長賈永婕（圖）3日受邀到中華職棒富邦悍將主場新莊棒球場擔任開球嘉賓，她完成開球後開心跳起慶祝。中央社記者裴禛攝 114年4月3日

中華職棒富邦悍將對3日繼續在主場新莊棒球場出賽，啦啦隊Fubon Angels全員到齊，包含「韓援3本柱」李雅英（左3）、李珠珢（左4）、南珉貞（右3）開場熱舞，炒熱氣氛。中央社記者裴禛攝 114年4月3日

中華職棒富邦悍將隊3日在主場新莊棒球場與中信兄弟隊交手，兄弟投手羅戈（Nivaldo Rodríguez）（前）先發登板。中央社記者裴禛攝 114年4月3日

中華職棒富邦悍將洋投魔力藍（Shawn Morimando）3日先發對上前東家中信兄弟，7局無失分優質先發，率隊以1比0完封兄弟，魔力藍也獲選單場MVP。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月3日