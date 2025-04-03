魔力藍先發7局封鎖前東家兄弟 助悍將2連勝
2025/4/3 20:57（4/3 21:06 更新）
（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職富邦悍將洋投魔力藍今天先發對前東家中信兄弟，7局無失分優質先發；2局下，董子恩安打送回致勝分，終場以1比0搶下近期2連勝，魔力藍獲選單場MVP。
洋投魔力藍（Shawn Morimando）在2021年至2024年間曾效力中信兄弟，今年改披上悍將球衣，本季首場先發出賽就對上前東家有話題，1局上被首名打者宋晟睿敲出安打，但沒讓兄弟延續攻勢。
魔力藍2局上被江坤宇敲安，接著讓下一棒打者敲出滾地球形成雙殺、化解危機，3局、5局各有1次四壞保送，但沒有失分，6局上再被首名岳東華敲出安打，接著連抓3個出局數穩守，7局上讓兄弟打者3上3下。
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悍將2局下靠著戴培峰二壘打開啟攻勢，1人出局後董子恩補上安打，送回全場唯一的1分，董子恩今天2打數敲1安、貢獻1分打點、選到1次四壞保送，為勝利打點。
魔力藍總計用85球投7局，被敲出3支安打，投出2次四壞保送、7次三振，無失分，奪下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：陳仁華）1140403
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