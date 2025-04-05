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自閉症畫家李柏毅赴羅馬參賽水上芭蕾 勇奪亞軍會場國旗飄揚

2025/4/5 19:50（4/5 20:24 更新）
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自閉症畫家李柏毅5日在羅馬舉行的「多元共融雙人水上芭蕾世界盃」中獲得亞軍，他高興地舉起中華民國國旗與掛著獎牌拍照。（簡靜惠提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年4月5日
自閉症畫家李柏毅5日在羅馬舉行的「多元共融雙人水上芭蕾世界盃」中獲得亞軍，他高興地舉起中華民國國旗與掛著獎牌拍照。（簡靜惠提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年4月5日
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（中央社記者黃雅詩羅馬5日專電）知名自閉症畫家李柏毅今天代表台灣在羅馬參加「多元共融雙人水上芭蕾世界盃」，勇奪第2名佳績。他特別以布農族音樂與原民服飾參賽，盼社會更尊重身心症患者與多元文化。

李柏毅是位在台北的百年老店「明星咖啡館」（Astoria）第3代，他在1歲半時被診斷患有重度自閉症，美國與台灣的醫生曾宣告他這輩子都不可能融入社會、過正常生活，但他與母親簡靜惠攜手努力，在繪畫、游泳、音樂等領域開創精彩人生。

李柏毅今天上午在羅馬參加「多元共融雙人水上芭蕾世界盃」（World Cup for Inclusive Duet Artistic Swimming），共有6國選手參賽，他勇奪第2名佳績。

這場國際盃賽事是由義大利知名的「菲力彼德計畫」（Progetto Filippide）主辦，該計畫與聯合國合作並受到義大利政府支持，專為自閉症或相關罕見疾病運動者舉行活動。

今天泳池旁懸掛參賽各國國旗，選手進場時也有各國國旗前導，其中包括巨幅的中華民國國旗。李柏毅獲得獎牌後也手持中華民國國旗開心拍照。

簡靜惠接受中央社訪問表示，這次參加的6國選手都非常厲害，例如榮獲第1名的是義大利特殊奧林匹克選手，其他如巴西、俄羅斯、西班牙的選手，也都是在各國奧林匹克游泳池訓練的專業好手，因此李柏毅對於能摘下亞軍感到非常高興。

簡靜惠坦言，李柏毅不像外國選手擁有專業訓練場地，準備比賽過程很辛苦，他們通常在台北松山或南港運動中心租借場地，要排到場地空檔才能練習，或必須搭車到台中跟老師一起練習，且在台灣租到的場地通常較小，跟正式比賽不同，到現場也需重新適應。

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簡靜惠說，她很高興李柏毅不只是畫家，還從一開始很怕水變成游泳健將，她希望李柏毅在藝術、運動、音樂的表現，證明自閉症患者也能展現自身才能，藉此幫助全世界更多自閉症患者家庭受到社會尊重。

李柏毅的水上芭蕾舞教練茱莉亞（Julia Startch）是定居台灣超過20年的俄羅斯人，她與台灣夫婿住在台中。她創立的中華民國水上芭蕾舞協會特別設立「挑戰組運動員」，幫助自閉症、唐寶寶或視障孩童透過水上芭蕾，增進身體協調性與互動社交能力。（編輯：唐佩君）1140405

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自閉症畫家李柏毅（右2）5日代表台灣參加「多元共融雙人水上芭蕾世界盃」比賽勇奪亞軍，他與教練Julia（左1）、母親簡靜惠（右1）和主辦該世界盃的主席蕭特（Lisa Schott，左2），手持中華民國國旗合照。（簡靜惠提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年4月5日
自閉症畫家李柏毅（右2）5日代表台灣參加「多元共融雙人水上芭蕾世界盃」比賽勇奪亞軍，他與教練Julia（左1）、母親簡靜惠（右1）和主辦該世界盃的主席蕭特（Lisa Schott，左2），手持中華民國國旗合照。（簡靜惠提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年4月5日
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