PLG洪楷傑11助攻生涯新高 勇士退鋼鐵人收4連勝

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士後衛洪楷傑今天不僅送出生涯新高11助攻，還拿下19分，包括決勝節最後不到2分鐘連得6分，率隊以119比113擊敗高雄鋼鐵人，收下4連勝。

勇士上一戰擊敗桃園璞園領航猿後，確定以第2種子前進季後賽，今天作客高雄市立高雄高級中學與鋼鐵人交手。

昨天轟下個人新高45分的鋼鐵人洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe），今天前2節持續撕裂勇士防線，斬獲17分，勇士則是在禁區得分以30比14占優勢，兩隊上半場打完，以54比54戰成平手。

雙方易籃後，勇士第3節前7分鐘靠著洪楷傑連續命中三分球，加上洋將沃特斯（Brandon Walters）在禁區逞威，聯手打出一波28比6猛攻，林志傑隨後更在第3節最後不到3分鐘秀了招牌大轉身上籃。

勇士帶著13分領先進入第4節，鋼鐵人艾賽亞率隊吹起反攻號角，一度超前比分，兩隊隨後陷入拉鋸戰。

勇士洪楷傑在倒數1分多鐘，先是完成3分打，又投進三分，幫助球隊取得6分領先，儘管鋼鐵人靠著陶德（Isaiah Todd）扣籃追回2分，但勇士賴廷恩把握2罰機會追加保險分，也澆熄對手反撲氣燄。

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談到從最多領先22分到被鋼鐵人追上，洪楷傑接受轉播單位訪問時坦言：「我們針對艾賽亞這個點，做得不是很好，他們外圍火力太準，導致我們原本領先又被拉回來。」

勇士的沃特斯拿下26分、12籃板，洪楷傑斬獲19分，外加生涯新高11助攻。鋼鐵人艾賽亞、陶德各得36分、30分。（編輯：管中維）1140406

洪楷傑 PLG洪楷傑砍21分 勇士賞給鋼鐵人11連敗