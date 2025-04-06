林立轟超前3分砲 桃猿擊退雄鷹中止4連敗

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職樂天桃猿隊今天一度被台鋼雄鷹追平，不過林立7局上敲出致勝超前3分全壘打，終場桃猿以5比2擊退雄鷹，中止4連敗；另一場中信兄弟以7比6擊退統一獅，奪下3連勝。

在今天之前，桃猿已經吞下4連敗、目前戰績墊底，今天在澄清湖棒球場賽事，桃猿隊在1局上就展開攻勢，林立、林泓育、林智平接連敲出安打，攻下1分；2局上余德龍、陳晨威、林立敲安打，桃猿再得1分。

雄鷹的王博玄在3局下從魔神樂（Marcelo Martinez）手中轟出陽春砲，5局下雄鷹一、三壘有人時，王博玄再擊出高飛犧牲打，追平比數。不過，7局上桃猿隊的林立從陳宇宏手中轟出3分全壘打，一棒超前，終場桃猿隊就以5比2擊退雄鷹。

桃猿隊先發投手魔神樂此戰用87球投7局，被敲出5支安打，出現2次保送，失掉2分演出優質先發，奪下勝投；之後陳冠宇、王志煊、陳柏豪接連登板，都沒有失分，聯手守住勝利。

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另一場在洲際棒球場的賽事，中信兄弟與統一獅隊原本以3比3平手，兄弟5局下2出局時展開攻勢，王威晨、許基宏、王政順、江坤宇接連敲出安打，攻下3分超前；獅隊的林子豪8局上從李振昌手中轟出3分全壘打，追平戰局。

不過，8局下兄弟二壘有人時，詹子賢敲出安打送回超前分，終場兄弟以7比6擊退獅隊，奪下3連勝系列戰橫掃，獅隊則是吞下3連敗。（編輯：陳仁華）1140406