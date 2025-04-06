柯家兄弟內戰 哥哥柯秉逸奪CTPBA第2站冠軍

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（中央社記者黎建忠台北6日電）2025年CTPBA職業撞球巡迴賽第2站今天落幕，決賽上演「柯家兄弟」內戰，哥哥「撞球王子」柯秉逸技高一籌，儘管一度被弟弟柯秉中追平局數，最終仍以11比7獲勝，抱走10萬元分站冠軍獎金。

柯秉逸在4強時對上剛當奶爸的「黑暗騎士」謝佳臻，柯秉逸靠著較佳的衝球掌握度，順利以10比4獲勝晉級冠軍戰。

至於弟弟柯秉中在4強賽則是以10比6擊敗「火雲邪神」張玉龍，和哥哥會師冠軍戰。

決賽一開始兄弟倆互有領先，在2比2平手後哥哥柯秉逸連下3局一度拉開，不過弟弟柯秉中也不遑多讓，隨即也連拿3局扳平比數，接著柯秉逸回穩後再添5局聽牌，如願收下冠軍。

這場比賽因採WNT（World Nineball Tour）賽事規則，因此洞口統一為4吋（約10.16公分），希望能與國際比賽接軌。

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柯秉逸奪冠後接受媒體訪問時表示，「洞口縮小算是很好的進化，如果是以前比較寬的洞口，我可能遇到世界排名100後的選手也不一定會贏，因為有時候很吃臨場運氣。」

柯秉逸強調，在統一使用4吋的球桌洞口後，讓技巧難度提高至少3成，相對而言也減少3到4成的運氣成分。（編輯：蕭博文）1140406