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NBA唐西奇遭驅逐 湖人不敵雷霆

2025/4/9 12:27
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（中央社記者黃巧雯台北9日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天第4節在球星唐西奇領到第2次技術犯規遭驅逐後，最後7分鐘崩盤，最終以120比136不敵聯盟龍頭的奧克拉荷馬雷霆，中斷2連勝。

湖人7日大勝雷霆後，休兵1天後兩隊再度交手，湖人只要贏球，就能鎖定季後賽席位，而今天也是湖人球星詹姆斯（LeBron James）生涯第1560場例行賽、追平賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），並列第2，下賽季有望挑戰派瑞許（Robert Parish）歷史第1紀錄（1611場）。

兩隊首節火力全開，各轟下43分戰成平手，儘管湖人連續2場在上半場就投進追平隊史紀錄15顆三分球，但雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表現更是火熱，前2節獨攬21分，半場打完以80比72領先。

湖人第3節由詹姆斯與海斯（Jaxson Hayes）聯手拉出一波26比10攻勢超前比分，而亞歷山大連續得分，追成只差1分。

決勝節陷入拉鋸戰，湖人的唐西奇（Luka Doncic）上籃得分後，率隊取得108比107領先，隨後準備回防時疑似因與場邊球迷互噴垃圾話，在還剩7分40秒領到第2次技術犯規遭驅逐出場，也成為比賽分水嶺。

唐西奇退場後，雷霆最後7分多鐘在亞歷山大帶領下，將領先差距擴大至雙位數。

湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）無奈表示，這是一場精彩的比賽，但遺憾的是，因為某些人的緣故，比賽未能以球迷期待的方式收尾。

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唐西奇堅稱沒有對裁判噴垃圾話，詹姆斯也解釋，唐西奇當下只是跟場邊球迷有些言語交流，只是在回應球迷，卻被認為是針對裁判，在那之後比賽就變得很奇怪。

雷霆的亞歷山大今天狂飆42分，外加6籃板、6助攻，威廉斯（Jalen Williams）獲得26分次之。至於湖人3人得分20分以上，詹姆斯攻下全隊最高28分，芮維斯（Austin Reaves）、唐西奇各得24、23分。（編輯：張雅淨）1140409

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