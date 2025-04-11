陳傑憲打擊型態適合魚雷棒 盼檢測費不轉嫁成負擔

（中央社記者謝靜雯台北11日電）MLB「魚雷棒」成話題，中職統一7-ELEVEn獅隊陳傑憲今天試用後認為蠻符合他的打擊型態，會想嘗試，他也幫年輕球員發聲，盼新球棒衍生的檢測等費用不會轉嫁消費者成額外負擔。

美國職棒大聯盟（MLB）魚雷棒是本季熱門話題，獅隊今天在台北大巨蛋比賽，有球棒廠商帶來魚雷球棒給球員試用。

獅隊野手陳傑憲試用後表示，魚雷棒的甜蜜點比較下面一點（靠近棒尾），初步感受起來可以增加揮棒的速度，帶球的感覺不錯，擊球打到好的位置效果不錯，容錯率也比較高，但與目前使用的球棒比較起來，球擊出的飛行距離和速度好像原本的球棒比較好。

陳傑憲說，新型號的球棒還是要長期使用才會知道，從比賽過程中感受更明確，但今天打起來回饋不錯，「對我蠻適合的，我擊球點本來就比較裡面，甜蜜點打到感覺有點折到的位置很多，如果可以使用，當然會想要訂」。

對於魚雷棒是否還需要認證的討論，陳傑憲用不同的角度發聲，提到如果是通過聯盟認證的廠商，照理說製造符合規格的球棒應該就可以使用，如果還需要再付費再度認證，擔心費用會被轉嫁到消費者身上。

透過 Google News 追蹤中央社

陳傑憲並提到，他是長期在一軍的選手，每年的球棒也是一筆不小的花費，對於年輕球員，或者在二軍時間比較長的球員來說，想要使用不錯的球棒，選擇好的裝備盼打出更好的成績回饋，如果因為額外的費用轉嫁，造成球棒費用被拉高，長期下來，會是不小的負擔。

根據聯盟球棒認證公告，球棒品牌認證時需要列球棒型號清單，並註明清單內容變更須重新認證。聯盟回覆，目前聽取各方意見，內部也在研議修改調整規定。（編輯：管中維）1140411