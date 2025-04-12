林岳平點近期守備問題 林靖凱還在適應比賽強度

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職統一獅在開季奪4連勝後，近6戰卻吞下5敗，對此總教練林岳平今天賽前表示，輸球都跟守備有關係，帶給投手無形壓力，也提到剛傷癒歸隊的林靖凱還在適應比賽強度。

統一獅隊在開季拉出一波4連勝，不過從4日開始吞下4連敗，9日止敗後，昨天再以2比15不敵味全龍隊。

獅隊今天繼續在台北大巨蛋迎戰龍隊，總教練林岳平賽前表示，最近輸球都跟守備有關係，會帶給投手無形壓力，目前投手也沒有頂尖到可以吸收掉這些失誤，「守備沒辦法幫助投手的情況下，投手就比較沒辦法呈現好的結果。」

林岳平也提到，所謂守備不一定是指帳面上失誤，而是無形失誤，有些應該處理好的球沒有處理好 ，「不管換了什麼組別守備，應該都要有一定表現。」

林岳平提到，二壘手林靖凱昨天在1局上如果有順利完成雙殺守備，就可以把傷害降到最低，昨天沒有處理乾淨就多留了一個機會給對方，原本掉1分變成掉3分，「昨天也有跟林靖凱了解一下，畢竟他才剛回來，還在適應比賽強度。」

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林靖凱今天依舊是先發二壘手，林岳平強調，有些東西在二軍沒辦法有太深的體驗，還是要把他擺在高強度賽事，「畢竟他已經10個多月沒有比賽了，希望用一軍比賽讓他回到原來的能力。」

林靖凱去年5月因左膝前十字韌帶撕裂動手術、整季報銷，直到今年4月8日才回到一軍。（編輯：龍柏安）1140412