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曹祐齊本季初先發6局壓制獅 教頭盼更精進球速

2025/4/13 19:36（4/13 20:56 更新）
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中華職棒13日在台北大巨蛋的賽事，味全龍曹祐齊（圖）本季初先發用74球投6局，僅被擊出1支安打，出現1次觸身球保送，送出2次三振，沒有失分演出優質先發，助隊以1比0搶勝，奪下勝投，獲選為單場MVP。中央社記者張新偉攝 114年4月13日
中華職棒13日在台北大巨蛋的賽事，味全龍曹祐齊（圖）本季初先發用74球投6局，僅被擊出1支安打，出現1次觸身球保送，送出2次三振，沒有失分演出優質先發，助隊以1比0搶勝，奪下勝投，獲選為單場MVP。中央社記者張新偉攝 114年4月13日
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（中央社記者楊啟芳台北13日電）中職今天在台北大巨蛋的賽事，味全龍曹祐齊演出先發6局無失分、僅被敲1支安打，總教練葉君璋稱讚變得更成熟，不過還有球速課題要面對。曹祐齊表示，會按部就班找回來。

統一獅隊先發投手蒙德茲（Yohander Mendez）4局上控球不穩，投出保送後被張政禹敲安打，蔣少宏、郭天信再選到保送擠回1分，終場龍隊以1比0擊退獅隊，由於另一場中信兄弟7連勝中斷，龍隊目前暫居第1名，與兄弟沒有勝差。

曹祐齊本季初先發用74球投6局，僅被擊出1支安打，出現1次觸身球保送，送出2次三振，沒有失分演出優質先發，奪下勝投，獲選為單場最有價值球員（MVP）。

葉君璋表示，曹祐齊今天可以把球控制在對方不好打的地方，而且比之前更成熟，節奏各方面都控制得不錯，「可惜球速可以再精進一點會對他更好，應該說希望他可以回到去年下半季最後的水準」。曹祐齊今天最快球速140公里，去年最後一場出賽則是147公里。

曹祐齊表示，今天球隊展現很棒的團隊表現，即使安打沒有很多，沒有很多三振，但每個守備都在幫忙投手，中繼、後援也都守下來，整個團隊很棒。

至於球速變慢的問題，曹祐齊指出，主要是春訓時一開始因為疲勞掉下來，但到後來愈想愈多，「可能原本做得好的事情忘記掉，陷入負面循環」。

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曹祐齊提到，爸爸曹竣崵在春訓時也擔心他的球速，「但掉下來不可能馬上找回來，要按部就班把球速找回來，只能先把能做的事情做好，讓打者出棒，不要想著三振，後面還有隊友。」曹祐齊指出，現在告訴自己，球速掉下來有掉下來的投法。他並笑說：「今天有點像老人球。」

曹祐齊的家人今天來大巨蛋看比賽，他透露，家人們昨天回台南後又馬上到台北，「很感謝家人，說是弟弟（曹祐寧）吵著要來看，有什麼哥哥就有什麼弟弟，他之前比賽，我們也都會排除萬難去看，家人就是最強後盾」。曹祐齊的弟弟曹祐寧是目前國立體大籃球好手。（編輯：管中維）1140413

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