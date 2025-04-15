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凱特琳WNBA選秀出線台裔第一人「球場指揮官」加入金州女武神

2025/4/15 10:40（4/15 11:05 更新）
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NCAA康乃狄克大學台裔先發後衛凱特琳獲得金州女武神青睞，成首名透過選秀踏上WNBA舞台的台裔球員。（圖取自instagram.com/uconnwbb）
NCAA康乃狄克大學台裔先發後衛凱特琳獲得金州女武神青睞，成首名透過選秀踏上WNBA舞台的台裔球員。（圖取自instagram.com/uconnwbb）
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（中央社記者陳容琛台北15日電）NCAA康乃狄克大學台裔先發後衛凱特琳（Kaitlyn Chen）今天在WNBA選秀會上於第3輪獲得金州女武神青睞，成為首名透過選秀踏上WNBA舞台的台裔球員。

甫幫助全美大學體育聯盟（NCAA）康乃狄克勇奪校史第12座一級女籃冠軍，台裔先發後衛凱特琳成為首名高舉NCAA女籃冠軍獎盃的台裔球員，並早已宣布投入美國女子職籃（WNBA）選秀會，如今在第3輪、總順位第30被金州女武神（Golden State Valkyries）相中，她同樣締造首名透過選秀踏上WNBA舞台的台裔球員。

由於父母都是台灣移民關係，因此凱特琳具有台灣血統，而她過去其實就讀於常春藤名校普林斯頓大學（Princeton University），並3度榮膺常春藤聯盟錦標賽的最傑出球員（MOP），直到本季才改披康乃狄克戰袍，並接連完成NCAA冠軍金盃、獲得WNBA選秀會青睞等夢想，堪稱豐收的賽季。

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值得一提的是，美國媒體ESPN在選秀前即評價凱特琳是最被低估的球員之一，並稱讚她作為場上指揮官，展現出沉著、好的決策能力等特質，同時具備優異防守、投籃效率高，尤其能夠適應不同戰術體系，「雖然她的身材較為矮小，但有辦法提升隊友表現、掌控比賽節奏。」

另外，凱特琳的隊友、狀元大熱門後衛布克斯（Paige Bueckers）確定以狀元之姿踏上WNBA舞台，而葛里芬（Aubrey Griffin）則以第3輪、總順位第37雀屏中選，意即這次共有3名康乃狄克球員成為WNBA生力軍。（編輯：張雅淨）1140415

#WNBA
#全美大學體育聯盟
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