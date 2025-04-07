NCAA康乃狄克女籃奪校史第12冠 台裔球員凱特琳扮勝利隱形功臣

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（中央社記者陳容琛台北7日電）NCAA康乃狄克大學今天在一級女籃冠軍戰以82比59擊敗南卡羅來納大學，勇奪校史第12冠，其中後衛凱特琳更成為首名高舉NCAA女籃冠軍獎盃的台裔球員。

曾11度稱霸全美大學體育聯盟（NCAA）一級女籃賽場的康乃狄克（University of Connecticut），本季一路過關斬將挺進冠軍戰，今天與衛冕軍南卡羅來納（South Carolina）正面交鋒，在史壯（Sarah Strong）繳出24分、15籃板、5助攻的帶領下，康乃狄克早早鎖定戰果，最後以23分之差摘下睽違9年的冠軍獎盃，而且是校史第12冠。

康乃狄克先發後衛凱特琳（Kaitlyn Chen）此役貢獻2分、傳出球隊次高4助攻，而她過去其實就讀於常春藤名校普林斯頓大學（Princeton University），並3度榮膺常春藤聯盟錦標賽的最傑出球員（MOP），本季才改披康乃狄克的戰袍，並數次扮演勝利隱形功臣，如今也完成夢寐以求的冠軍。

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最特別的是，由於父母都是台灣移民關係，因此凱特琳具有台灣血統，並成為首名勇奪NCAA一級女籃冠軍的台裔球員。而凱特琳日前接受媒體採訪時曾透露，在自己的籃球路上，父母是相當重要的角色，甚至他們不介意搭乘紅眼班機，就為了到場支持女兒，陪伴凱特琳四處征戰。

凱特琳補充，很喜歡每次抬頭看到父母坐在觀眾席的感覺，「沒有他們的支持，我不可能會有今天，所以我真的非常感激」。（編輯：黃名璽）1140407