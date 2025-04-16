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林君諺海峰盃圍棋賽稱王 開心跨出低潮那段日子

2025/4/16 17:55（4/16 18:06 更新）
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台灣職業棋士林君諺（圖）16日在第17屆海峰盃圍棋賽決賽3番勝負第3局擊敗對手徐靖恩摘冠，也是生涯首度在海峰盃稱王。中央社記者陳容琛攝 114年4月16日
台灣職業棋士林君諺（圖）16日在第17屆海峰盃圍棋賽決賽3番勝負第3局擊敗對手徐靖恩摘冠，也是生涯首度在海峰盃稱王。中央社記者陳容琛攝 114年4月16日
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（中央社記者陳容琛台北16日電）台灣棋士林君諺今天在海峰盃圍棋賽，決賽3番勝負第3局擊敗徐靖恩，勇奪睽違4年的國內職業賽冠軍，他表示，今年狀態維持不錯，很開心跨出低潮期。

冠軍獎金新台幣60萬元的海峰盃圍棋賽，決賽採3戰2勝制，今年由林君諺與潛力新星徐靖恩正面交鋒，雙方在前兩局比完後戰成1比1平手，今天進行決勝第3局，持黑的林君諺把握對手判斷沒有很清楚的機會，最後如願搶下勝利，生涯首度稱霸海峰盃。

林君諺接受中央社採訪時表示，3月上旬才剛服完12天的補充兵役，不過因為部隊生活與平常作息的時間相差甚遠，所以花了超過2個星期調整作息，搭配網路圍棋找回下棋的感覺，「一開始真的很不習慣，不過下了幾盤棋後，感覺沒有很生疏，就把重點擺在調整作息。」

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繼2021年棋王賽後再度勇奪國內職業圍棋賽冠軍，林君諺坦言等了這座冠軍超過3年，他自評過去這段日子相當低潮，尤其隨著許皓鋐逐漸宰制台灣圍棋界、維持在最巔峰狀態，而感覺自己正在走下波，「畢竟皓鋐的國際賽經驗豐富，相對比較能夠保持自身狀態。」

林君諺指出，雖然許皓鋐這次沒有參加海峰盃，讓這座冠軍有種不是那麼完美的感覺，「但還是很開心感覺到今年狀態相較於前兩年好很多，也找回一點信心，接下來將專注備戰名人賽。」（編輯：陳政偉）1140416

#許皓鋐
#圍棋
#徐靖恩
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