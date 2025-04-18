PLG總冠軍賽5/5登場 領航猿握有前兩戰主場優勢

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（中央社記者陳容琛台北18日電）台灣職籃P. LEAGUE+ 今天宣布，無論對戰組合，總冠軍賽確定於5月5日登場，而例行賽龍頭桃園璞園領航猿將握有第1、2、5、7戰的主場優勢。

PLG季後賽預計在4月24日點燃戰火，台北富邦勇士、台鋼獵鷹將在首輪交鋒，贏家即可獲得總冠軍賽門票，與例行賽龍頭領航猿爭奪最後的冠軍榮耀。

然而，按規定領航猿享有第1、2、5、7戰的主場優勢，但PLG日前公布的兩個賽程版本，領航猿不僅總冠軍賽期間還得飛往蒙古參加亞洲籃球冠軍聯賽的東亞區資格賽，加上考量桃園巨蛋檔期因素，若是勇士晉級，領航猿還喪失前兩戰的主場優勢，引發領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）強烈不滿。

如今經過PLG聯盟、勇士及領航猿球團3方持續協調溝通後，無論對戰組合，總冠軍賽確定於5月5日在領航猿主場桃園巨蛋點燃戰火，而領航猿也握有第1、2、5、7戰的主場優勢。

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另外，因應雙北世壯運賽程，若勇士闖進總冠軍賽，5月14日開打的第4戰後，將無法再使用主場台北和平籃球館，因此5月19日登場的第6戰必須另尋替代場館，在場布工程浩大情況下，最後經過協調，勇士願意在第6戰讓桃園巨蛋「橘海變藍天」、打造成勇士主場。

同時，為了確保領航猿在征戰總冠軍賽之際，仍能保持最佳狀態迎接亞洲籃球冠軍聯賽的東亞區資格賽，因此若對戰組合為勇士對決領航猿，5月10日的第3戰將提早於下午2時30分開打，讓領航猿有更多時間進行移動。（編輯：張雅淨）1140418