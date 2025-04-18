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林書緯有意效力台灣男籃 國王爭取身分變本土

2025/4/18 17:57（4/18 19:08 更新）
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新北國王台裔球員林書緯。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北18日電）新北國王即將征戰BCL Asia東亞區資格賽，總經理毛加恩今天在媒體日透露，將爭取台裔球員林書緯變為本土球員，而林書緯在未來也有意代表台灣男籃上陣。

國際籃球總會（FIBA）主辦的亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia），近期正式展開東亞區資格賽，台灣共有新北國王、桃園璞園領航猿兩隊參與。其中領航猿副領隊陳信安今天在媒體日接受聯訪時表示，這個比賽集結各國最厲害球隊，很開心代表台灣參加，「不管是我們或國王，都希望能取得很好成績。」

國王總經理毛加恩指出，雖然賽程前幾個月才定案，但還是希望以好的方式回饋球迷，同時讓台灣籃球更團結，尤其特別簽下艾夫伯（Michael Efevberha）征戰BCL舞台，「他的狀態很好，基本上把練球都當作比賽，5對5也都很認真打，期待他在這個比賽的表現。」

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值得一提的是，根據FIBA現行制度下，國王「林家兄弟」林書豪、林書緯無法以本土球員身分上陣，若要在BCL Asia亮相就得算洋將。毛加恩指出，林書緯擁有台灣護照，加上職業生涯都在台灣打球，因此希望與FIBA溝通「放行」，甚至之後視為本土球員，而林書緯未來也有意代表台灣男籃征戰。

毛加恩補充，目前尚未得到正式回覆，但希望FIBA能夠參考，「如果不行的話，我們也不會讓林書緯以洋將身分參加BCL。」至於曾征戰美國職籃NBA舞台的林書豪則因生涯發展及規劃，毛加恩認為改列本土機率比較低。（編輯：張雅淨）1140418

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