平野惠一談兄弟年輕選手競爭 機會靠爭取

（中央社記者楊啟芳台北19日電）中職中信兄弟今天將馬鋼升一軍，將楊祥禾下放二軍，教頭平野惠一表示，主要是希望出賽較少的楊祥禾到二軍補足打席數，他也強調，年輕選手要爭取機會，「說穿了都是競爭。」

游擊手楊祥禾從開季就在一軍名單，不過目前僅在一軍出賽1場、打1打席，今天被下放二軍。平野惠一指出，因為楊祥禾在一軍出賽數比較少，主力游擊手江坤宇這陣子狀況不錯，所以讓楊祥禾下二軍多出賽，把打席數補起來。

平野惠一也指出，馬鋼最近在二軍表現很好，每天都有看二軍比賽，「我都會跟選手強調二軍比賽我都有在看喔，有好表現的話隨時會拉上來，希望盡快讓手感火燙的選手有機會上來，只是一、二軍投手強度完全不一樣，能做的就是把他拉上來一軍。」

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談到年輕球員的機會，平野惠一坦言，「這是很現實的世界，要靠實力搶位置，機會不是用等待的，而是要自己爭取來。」

平野惠一提到，如果目前球隊的目標是世代交替、養成年輕選手，就可以把他們放上場，「但我們是目標2連霸的球隊，有贏球的戰績壓力，沒辦法隨心所欲把全部年輕人擺上場，像是馬鋼上來了也要看有比威晨、阿順（王政順）、東華、基宏他們更好嗎，說穿了這些都是競爭。」（編輯：李亨山）1140419