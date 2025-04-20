兄弟蠟筆小新主題日 平野惠一懷念學生時看動漫

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職中信兄弟推出蠟筆小新聯名主題日，兄弟總教練平野惠一直呼很懷念，笑言學生時期很喜歡看漫畫，最喜歡的算是「七龍珠」，也喜歡「哆啦A夢」，還曾有一台跟哆啦A夢顏色相同的車。

兄弟將動漫IP聯名主題日搬到台北大巨蛋，19、20日推出「蠟筆小新：大巨蛋防衛隊！參上！」主題日，受到球迷歡迎。

兄弟隊總教練平野惠一笑說，「蠟筆小新」這部動畫很有名、有看過，球團推出主題日讓他有懷念的感覺，也很開心日本的動畫在台灣這麼受歡迎。

被問起從小到大最喜歡的動漫，平野惠一思考了一下回：「應該是七龍珠，在那個時代很紅」，也喜歡看「哆啦A夢」。他自曝曾有一台顏色相同的車，因為喜歡水藍色，看到跟哆啦A夢顏色相同的車子、覺得很可愛就買了。

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平野惠一回憶，學生時期很喜歡看漫畫，漫畫出刊都會去買，但因為爸媽希望他好好讀書，只好把漫畫藏起來，但長期累積下來數量也很可觀，笑說：「要把這些漫畫都藏起來很頭痛，我都塞在書桌後與牆壁的夾縫，藏進去的時候很容易，但要拿出來就比較費力。」

平野惠一也提到，學生時期常常學蠟筆小新主角的語氣和台詞，還因此被老師罵，知道有些小孩會模仿小新脫褲子，但笑說：「當時看到覺得，這樣是可以的嗎？如果現在做，可能也會變成大問題。（編輯：陳清芳）1140420