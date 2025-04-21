全中運羽球 高雄中學校史首奪男、女團金牌

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（中央社記者黎建忠台南21日電）全中運今天舉行的羽球高中組團體決賽，高雄中學在男、女團分別都以3比1擊敗大同高中、金甌女中，完成校史首度包辦男、女團金牌。

高雄中學羽球隊領隊、前台灣「黃金女雙」成員之一的簡毓瑾，今天告訴中央社記者，「這真的是很不可思議的一刻，尤其是男團，原本想說籤運比較好，能擠進4強就達標，結果最後還摘金。」

簡毓瑾強調，「我想這是每一個球員都不放棄的結果，今天團體賽的4點，每一個人都發揮出最好的表現，看得出來小朋友非常想贏。」

教練萬佳鑫指出，這一批球員之間的感情都非常好，「大家私下都會一起出去，所以造就了球員上場時非常緊密、互相打氣，現在每個學校都在發展羽球，彼此實力都很接近，要包辦男、女團冠軍真的不容易。」

擔任高雄中學男子團體第2點單打的鄭筑升表示，「因為我們第一點輸球，所以我上去的時候，就只想著把自己的狀態提升上來，不但要拿下這1點，還要提振全隊士氣。」

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高雄中學女子團體同樣表現出色，擔任第3點雙打的陳妍妃、孫亮晴順利直落2獲勝，幫助球隊突破平手僵局還取得關鍵聽牌優勢。

有著去年世青混雙銀牌的經驗，孫亮晴認為自己在場上表現更為穩定，「我知道第3點很重要，所以不斷提醒自己和隊友走位，能幫球隊拿下勝利永遠都是最開心的。」（編輯：李亨山）1140421