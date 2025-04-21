全中運雄中羽球男團摘金 鄭筑升關鍵扳平提振士氣

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（中央社記者黎建忠台南21日電）高雄中學男子羽球代表隊，今天在全中運團體金牌戰，以3比1扳倒北市大同高中，其中擔任第2點單打的鄭筑升如願扳平比數，他霸氣的說：「我就是要告訴隊友，我們能拿金牌。」

男團金牌戰首點由大同高中的陳宇承拿下，第2點高雄中學派出鄭筑升，他不但直落2擺平大同的易仲祥，其中第2局更只讓對手拿到6分。

鄭筑升今天告訴中央社記者，「上場前我就是告訴自己盡力而為，把每一顆球都做好，第2局就算分數拉開了我也不手軟，就是要把對手往死裡打，這樣才能提升全隊士氣，告訴隊友，我們一定能拿冠軍。」

鄭筑升透露，前一次的全國排名賽，就是敗給易仲祥，今天算是復仇成功，感覺非常棒。

他強調，自己打球的特色，就是非常有耐心，而且可以在多拍拉鋸之後，很快的變速，讓對手難以捉摸。

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已經高三的鄭筑升強調，自己在國中、高中的前5次全中運，都沒有拿過金牌，終於在高三這1年圓夢，「也算是對自己有個交代，畢竟團體金牌真的不好拿。」

只可惜，在全中運的單打資格賽時，鄭筑升因為流感抱病出賽，結果沒能闖過，無緣今年的個人會內賽。「是有一點可惜，畢竟現在狀態蠻好的，不過這也都是沒辦法的事。」（編輯：李亨山）1140421