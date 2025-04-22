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江少慶傷後首度平地傳接球 心情開心又緊張

2025/4/22 17:19（4/22 17:36 更新）
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中華職棒富邦悍將隊投手江少慶（圖）因傷勢趕不上開季，不過22日在新莊棒球場首度進行平地傳接球，他說，「現在可以丟正常棒球的重量，自己慢慢把投球感覺找回來，主要是丟出去的手感。」（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月22日
中華職棒富邦悍將隊投手江少慶（圖）因傷勢趕不上開季，不過22日在新莊棒球場首度進行平地傳接球，他說，「現在可以丟正常棒球的重量，自己慢慢把投球感覺找回來，主要是丟出去的手感。」（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年4月22日
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（中央社記者楊啟芳新北22日電）中職富邦悍將投手江少慶今年因傷勢趕不上開季，今天首度進行平地傳接球，他表示，投出去第1顆球很開心也有點緊張，「心情滿複雜的，但很開心可以在場內把那顆球投出去。」

江少慶在2023年季後因為右手肘韌帶損傷，選擇動手術；去年球季接近尾聲時好不容易傷癒復出，不過接著出現右側胸大肌撕裂傷，趕不上今年開季。談到目前復健進度，江少慶表示，今天首度進行平地傳接球，投20公尺、共3組，總共投45球。

江少慶指出，前3個星期已經在室內丟重球，保持一定強度，「現在可以丟正常棒球的重量，自己慢慢把投球感覺找回來，主要是丟出去的手感。」

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談到今天把第1球丟出去的感想，江少慶坦言，「心情滿複雜，反覆在這2年內復健，上次手肘、這次胸大肌，復健時間真的很長，手的狀況一直沒有辦法好轉，第1顆球丟出去自己心裡也是滿緊張的，不過開心比較多，至少可以在場內把那顆球丟出去。」

至於確切可以回歸的時間，江少慶指出，還不確定，不過接下來都會持續做傳接球的課表，一個星期5次，循序漸進慢慢加長，依照自己身體狀況去做調整，這星期則是丟3天休1天後、丟2天再休1天。（編輯：李亨山）1140422

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