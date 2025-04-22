范國宸首局3分砲助悍將屠龍 直呼壓力釋放

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（中央社記者楊啟芳新北22日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊野手范國宸今天首局轟3分砲奠定勝基，終場悍將在新莊棒球場以5比2擊退味全龍隊，奪2連勝；范國宸直呼有釋放壓力感，希望找回以前打擊節奏。

悍將1局下就展開攻勢，孔念恩選到保送後，申皓瑋、戴培峰敲出安打，攻下1分，接著范國宸從龍隊先發投手王維中手中轟出3分全壘打，本季首轟出爐；5局上龍隊追回2分，6局下悍將捕手戴培峰從投手趙璟榮手中敲陽春砲，為本季第2轟，終場悍將就以5比2擊退龍隊。

單場最有價值球員（MVP）由范國宸拿下，悍將總教練陳金鋒表示，希望范國宸回復到之前好的狀態。去年范國宸打得很掙扎，但很努力讓自己變更好；此外，之前球隊對王維中打得不是很好，「教練團、選手有研究怎麼去突破」，第1局算是有突破。

范國宸表示，當下已2人出局，要送回三壘這分，由於已得1分，如果再得分對投手會有很大幫助，「當下就是想要把球打強勁。」

之前下二軍調整一段時間的范國宸說，這轟打出去後壓力有較釋放，很開心幫助球隊，希望慢慢找回以前打擊節奏。

悍將先發投手李東洺用109球投4.2局，被敲出7支安打，出現3次保送，飆出8次三振，失掉2分，勝投由第2任投手賴鴻誠拿下。

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陳金鋒說，李東洺前面幾局表現非常好，但有時想控制得更好，反而用球數變多，當然李東洺那麼辛苦丟前幾局，想讓李東洺拿勝投，但棒球是團隊運動，用球數也超過100，「就讓他下去，他已經表現很好、進步很多了。」

另外，悍將終結者曾峻岳9局上登板時，流鼻血不止、一度比賽中斷，最終仍投1局無失分，拿下本季第5次救援成功；悍將球團賽後表示，曾峻岳由於天氣炎熱流鼻血，經治療已無大礙。（編輯：李明宗）1140422