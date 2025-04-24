小小英雄運動會 中華奧會邀全家總動員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北24日電）中華奧會小小英雄運動會6月底將在桃園登場，邀請職籃PLG富邦勇士總教練許晉哲之子許鈞崴擔任活動大使，中華奧會主席林鴻道今天也力邀3至6歲小朋友全家出動。

中華奧會小小英雄運動會邁入第3屆，今年移師桃園會展中心舉辦，活動將於6月28日、29日登場。

林鴻道在記者會致詞時表示，希望透過舉辦小小英雄運動會，藉著小朋友的小手牽大手，讓父母、阿公、阿嬤一起參與運動，感受健康和運動為生活的一部分。

教育部體育署長鄭世忠指出，體育價值教育應從小扎根，家長陪伴與鼓勵，成為孩子建立運動習慣與良善身心發展關鍵。

鄭世忠提到，今年活動設計更為豐富，現場融合科技、創意與永續理念，希望透過多元體驗，讓孩子從運動中啟發興趣，更重要的是，藉由推展親子與全民運動，為台灣培育下一個奧運英雄。

透過 Google News 追蹤中央社

記者會除了小小運動員代表帶來活力十足的熱身操演出外，台灣職籃P. LEAGUE+富邦勇士總教練許晉哲之子許鈞崴受邀擔任活動大使，他鼓勵小朋友報名參加，「這邊可以交很多新朋友，還可以跑來跑去，會很開心。」

小小英雄運動會即日起開放報名，今年規劃12項運動競賽與體驗項目，除了延續田徑、羽球、足球、跆拳道、體操等熱門運動，還加入棒球、高爾夫、劍道、武術，還有射箭、拳擊、舉重等。（編輯：管中維）1140424