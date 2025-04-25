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悍將桃猿戰因雨延賽 週末主題日李珠珢中場表演

2025/4/25 17:39（4/25 17:56 更新）
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中華職棒富邦悍將隊原訂25日在主場新莊棒球場與樂天桃猿隊交手，但受雨勢影響確定延賽。圖為新莊棒球場雨後場地現況。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月25日
中華職棒富邦悍將隊原訂25日在主場新莊棒球場與樂天桃猿隊交手，但受雨勢影響確定延賽。圖為新莊棒球場雨後場地現況。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年4月25日
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職富邦悍將原訂今天在主場與樂天桃猿交手，受雨勢影響、無法進行比賽宣布延賽；悍將26、27日推出「春日探險」主題日，韓籍啦啦隊李珠珢連兩天在5局中場都有安排表演。

悍將今天起在主場新莊棒球場與樂天桃猿打3連戰，但今天比賽因雨勢影響宣布延賽，賽事將延至補賽週進行，確切比賽地點時間待後續公告。

悍將啦啦隊Fubon Angels人氣韓籍成員李珠珢表訂在25日至27日主場3連戰都會出場應援，今天比賽雖因雨延賽，但26、27日主場「春日探險」主題日有安排中場表演，26日李珠珢將登場獨秀演出，27日李雅英、南珉貞、李珠珢3人合體表演。（編輯：張雅淨）1140425

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