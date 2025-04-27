莊沐倫200公尺仰式6連霸 全大運個人賽沒輸過

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（中央社記者黃巧雯高雄27日電）代表台北市立大學的莊沐倫，今天在全大運男子200公尺仰式決賽，游出2分02秒66，完成6連霸；而他自109年首度參賽以來，在全大運個人項目，保持完美全勝戰績。

莊沐倫去年全國大專校院運動會在游泳池畔風光包辦8面金牌，更自109年全大運起在50仰、100仰、200仰項目，只要上場就是金牌保證。

114年全大運今天在高雄市立國際游泳池展開男子200公尺仰式決賽，而莊沐倫依舊獨霸一方，繳出2分02秒66，締造6連霸，在公開混合組男女4x100公尺自由式接力，與隊友鄭佴、邱羿臻、劉姵吟合力游出3分39秒85，再添1金。

莊沐倫接受媒體聯訪時透露，近期練習狀況沒有很理想，其中一個原因可能與天氣變化大、常感冒有關，對於今天成績，他認為還算滿意。

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面對在全大運個人賽維持不敗之身，莊沐倫淡淡說：「就做好我該做的事情。」

談到後續目標，莊沐倫表示，除了短期目標將先瞄準今年世界大學運動會、全國運動會外，他提到，希望200仰有突破，並相信200仰游得好 ，「100仰也不會差到哪裡去」。（編輯：陳仁華）1140427