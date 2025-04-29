被吳育廷破跨欄U20全國紀錄 謝元愷期待大學對決

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（中央社記者黃巧雯台南29日電）桃園楊梅高中吳育廷全中運110公尺跨欄打破謝元愷U20全國紀錄，還改寫U20亞洲紀錄，謝元愷今天透露，有致電恭喜對方，樂見更多好手加入競爭行列，期待吳育廷升上大學後同場競技。

114年全國大專校院運動會在台南舉行，田徑賽事與日前全中運都是在台南市立永華田徑場進行，吳育廷21日在全中運高男組110公尺跨欄準決賽飆出13秒27，打破謝元愷原先保有U20全國紀錄，隔日的決賽更繳出13秒15成績，成為新U20亞洲紀錄保持人。

正修科大謝元愷今天迎接全大運首秀，在同場地出賽，110公尺跨欄預賽以14秒02、分組第1晉級。謝元愷接受媒體聯訪時透露，歷經去年一整年高強度賽事，今年決定放慢步調，並趁機進行調整，包括欄間步數從8步改為7步，並赴日本學習前導腳的技術，希望接下來在亞錦賽、世大運和全運會能爭取佳績。

談到吳育廷，謝元愷表示，儘管兩人關係還不錯，他也坦承，一開始對吳育廷印象不太好。

謝元愷過去就曾與吳育廷出國移地訓練，他透露，以前覺得吳育廷很愛玩，但去年感覺到對方心態轉變很多，「每次訓練時，他都會說愷哥跟我PK，雖然他跟我跑，都沒贏過，但能夠感覺到他的心態真的在改變。」

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謝元愷表示，全中運前就覺得吳育廷有機會打破大會紀錄，沒想到吳育廷最後跑出13秒15，他透露，後來有打電話恭喜對方，「我跟他說，你現在不要叫我學長，要叫我小弟。」

謝元愷樂見形成良性競爭，他表示，不要像以前只有他與學長陳奎儒、林翊凱在爭奪前3名，希望有更多人加入競爭行列，面對吳育廷今年暑假後將升上大一，他開玩笑地說，「我跟翊凱會好好伺候他。」（編輯：李錫璋）1140429