陳玟溥擺脫傷痛、低潮 全大運100公尺首摘金

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（中央社記者黃巧雯台南30日電）台南大學碩二的陳玟溥擺脫傷痛和低潮後，今天在全大運男子100公尺決賽飆出生涯最佳的10秒29，個人賽首度摘金，他開心地表示，過去個人賽都是萬年老二，這次總算解鎖新成就。

全國大專校院運動會在台南舉辦，陳玟溥今天上午先是在準決賽跑出10秒45晉級，僅次於林昱堂10秒43，下午決賽再飆出10秒29，成績排名歷年第6傑並拿下金牌。

陳玟溥接受媒體聯訪時表示，林昱堂速度真的很快，賽前很害怕，後來林昱堂因腳部不適請假，「他跟我握手講加油，我那時候就知道可以拿下（金牌）。」

陳玟溥強調，當然希望兩人能同場競技，如果林昱堂有比，相信比賽會更刺激。

不過，陳玟溥這面金牌得來不易，他在2023年7月亞洲田徑錦標賽後腳部出現不適，雖然在同年8月舉辦的成都世界大學運動會跑出10秒32生涯最佳成績，卻導致傷勢加劇。

陳玟溥坦言，去年很多比賽都比得一塌糊塗，不太敢看網路上的影片，「因為真的慘不忍睹」，他提到，因右腳阿基里斯腱撕裂，從2023年10月到去年6月，接受近10次高濃度血小板血漿（PRP）注射，每次打完都會痛到掉淚。

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回憶起那段日子，陳玟溥認為，只有「痛苦」可以形容，當下很難調適，只能慢慢來，但最令他覺得難受的是看著大家進步，自己卻不能上場。

所幸陳玟溥傷勢在去年底逐漸好轉，更在今年青年盃逐步調整好狀況，今天這面100公尺金牌，是陳玟溥全大運個人賽首金，他開心地說，過去在個人賽都是萬年老二，這次總算解鎖金牌成就。（編輯：龍柏安）1140430