蘇迪曼盃羽賽台灣提前不敵韓國 預賽第2晉8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北30日電）在中國廈門舉行的蘇迪曼盃羽球混合團體賽，台灣隊今天在預賽最終戰強碰韓國力拚分組第1，結果前4點打完以1比3提前落敗，確定以分組第2名連8屆晉級8強。

根據蘇迪曼盃（Sudirman Cup）預賽賽制規定，採5點3勝制，不過就算提前分出勝敗，排定的5點仍須全部打完。

台灣首點混雙推出新生代組合陳政寬、許尹鏸，面對曾在2023年拿過世錦賽金牌的韓國組合徐承宰、蔡侑玎，不論在打法或者經驗上都佔不到優勢，僅29分鐘就以12比21、10比21落敗。

第2點女單，台灣推出邱品蒨對上世界球后安洗瑩，邱品蒨頂不住球后的前、後場調動，加上犀利的突擊殺球，儘管苦撐42分鐘，但2局合計僅拿到20分，最終以7比21、13比21輸球。

第3點男單台灣由世界排名第17的「左手重砲」林俊易，對上世界排名第141的趙建曄，雖然雙方是首度交手，但林俊易首局先以21比15拿下後，第2局趁著對手體力下滑，刻意提速加強攻勢，再以21比10收下，總算替台灣隊開胡。

透過 Google News 追蹤中央社

關鍵的第4點女雙，由世界排名第15的台灣女雙洪恩慈、謝沛珊，對上世界第3的白荷娜、李紹希。台灣組合在首局打得相當出色，加上李紹希出現多次的主動失誤，順利以21比17拿下。

原以為有機會將點數追平，沒想到後2局台灣組合完全受制於對手的攻勢，連續以12比21、12比21慘遭逆轉，也確定以1比3的點數提前落敗。（編輯：管中維）1140430