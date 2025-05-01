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王冠閎全大運50蝶預賽破全國 決賽有機會推進紀錄

2025/5/1 11:16（5/1 11:51 更新）
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「台灣蝶王」王冠閎（圖）1日全大運男子50公尺蝶式預賽游出24秒16，改寫全國紀錄，圖為4月27日比賽照片。（長榮大學114全大運執辦提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年5月1日
「台灣蝶王」王冠閎（圖）1日全大運男子50公尺蝶式預賽游出24秒16，改寫全國紀錄，圖為4月27日比賽照片。（長榮大學114全大運執辦提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年5月1日
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（中央社記者黃巧雯台南1日電）「台灣蝶王」王冠閎日前扭傷腳踝還未痊癒，今天在全大運男子50公尺蝶式預賽依舊游出24秒16改寫全國紀錄。教練黃智勇表示，王冠閎自認感覺還不錯，決賽有機會再推進紀錄。

114年全國大專校院運動會在高雄市立國際游泳池舉行，王冠閎這次在公開男生組100公尺蝶式、200公尺蝶式共斬獲2金，今天在50公尺蝶式上陣，挑戰個人本屆第3金。

王冠閎2月中扭傷左腳踝後，曾1個多月沒法正常訓練，一度擔心全大運能否出賽，所幸目前狀況已恢復9成，上午在50公尺蝶式預賽游出24秒16，改寫自己在112年全國運動會所寫下的24秒21全國紀錄。

教練黃智勇接受媒體聯訪時表示，王冠閎先前測驗時速度就一直在推進，但在扭到腳後打亂節奏，也擔心蝶式無法練蝶腳，若一直練上半身，恐會對手和肩膀負擔太大。

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黃智勇指出，王冠閎在首日100蝶賽事結束後，信心大幅提升，先前就預期50蝶的成績有機會落在破全國紀錄的邊緣，「早上他感覺還不錯，游完後他也覺得可能下午（決賽）可能會再快一點。」

黃智勇表示，王冠閎1個多月沒練蝶腳，能有這樣的成績已經很不錯，看到愛徒傷勢還未完全恢復情況下依舊有超水準表現，他也忍不住虧王冠閎，「可能比完賽就痊癒。」（編輯：龍柏安）1140501

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