加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

新生代混雙陳政寬、許尹鏸 晉台北羽賽16強

2025/5/6 22:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北6日電）BWF超級300系列的台北羽球公開賽，台灣混雙新生代組合陳政寬、許尹鏸今天在首輪以21比17、21比16擊敗新加坡組合，順利前進16強。

總獎金24萬美元（約新台幣724萬元）的世界羽球聯盟（BWF）台北公開賽今天在台北小巨蛋正式點燃戰火，世界排名第19的台灣混雙新生代組合陳政寬、許尹鏸榮膺賽會第3種子，今天率先在會內賽上陣，僅花30分鐘即以直落二擊敗「新加坡組合」許永凱、金羽佳，挺進混雙16強。

年僅21歲的陳政寬和22歲的許尹鏸從2024年開始合拍，兩人賽後接受媒體聯訪透露，過去一直沒有固定搭檔征戰混雙，不過因為年紀相仿，讓他們試著合作拚混雙，剛好節奏、球路契合，加上彼此個性好溝通才一路合作，許尹鏸就笑說：「如果溝通不好應該早就拆夥了。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

去年陳政寬、許尹鏸首度在台北公開賽搭檔，可惜提前在16強出局，如今經過全英羽球賽、蘇迪曼盃等大賽的洗禮後，兩人同樣通過首輪考驗，將在16強面對「日本組合」霜上雄一、保原彩夏，陳政寬期望一步一步來，盡全力尋求最佳成績。

另外，同樣備受期待的混雙組合葉宏蔚、詹又蓁，今天也在首輪以21比11、21比16力退「澳門組合」梁鈺聰、吳穎嗣，晉級16強。葉宏蔚透露，兩人在去年下半年表現還不錯，然而進入2025年後因默契問題而陷入低潮，接下來將持續調整。（編輯：張雅淨）1140506

陳政寬
新生代混雙陳政寬、許尹鏸 力拚台北公開賽冠軍王齊麟邱相榤3局擊敗自家人 晉瑞士羽球賽16強
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：