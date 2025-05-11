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統一獅悍將比賽遇雨 改6/28台南再戰

2025/5/11 14:19（5/11 14:37 更新）
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）中職統一7-ELEVEn獅隊原訂今天下午在花蓮棒球場與富邦悍將比賽，因為雨勢影響延賽，比賽將延至6月28日移往台南棒球場補賽。

獅隊9日起移師花蓮棒球場安排與富邦悍將打3連戰，9日首戰獅隊延長賽以4比3搶勝，昨天比賽獅隊打線爆發，團隊23支安打包括3發全壘打，以15比2擊敗悍將。

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兩隊原訂今天下午4時5分繼續在花蓮棒球場交手，聯盟發出公告，受到雨勢影響，無法進行比賽，這場賽事將延至6月28日下午5時5分補賽，場地將改至台南棒球場。

明天是休兵日，悍將13日起回到主場新莊棒球場迎戰台鋼雄鷹隊，獅隊則是14日起作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手；悍將目前戰績7勝21敗、近期6連敗，戰績墊底，獅隊以19勝10敗暫居排名首位。（編輯：管中維）1140511

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