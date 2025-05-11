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謝沛珊洪恩慈台北羽球賽奪冠 地主女雙相隔17年再獲金牌
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TOTO盃桃園奪冠獲小馬少棒代表權 謝承濬拿MVP

2025/5/11 15:36（5/11 15:46 更新）
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114年TOTO盃全國少棒錦標賽11日進行冠軍戰，桃園市隊一度5分落後，比賽後半段追分，終場以13比8擊敗台東縣，成功取得小馬少棒亞太區參賽代表。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月11日
114年TOTO盃全國少棒錦標賽11日進行冠軍戰，桃園市隊一度5分落後，比賽後半段追分，終場以13比8擊敗台東縣，成功取得小馬少棒亞太區參賽代表。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年5月11日
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）TOTO盃少棒賽桃園市隊今天冠軍戰一度5分落後，比賽後半段追分，5局下攻8分、6局再拿5分，終場以13比8擊敗台東縣順利奪冠，取得小馬少棒亞太區參賽代表，後援投手謝承濬獲選賽會MVP。

114年TOTO盃全國少棒錦標賽為美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11-12歲組）亞太區少棒賽國內選拔賽，冠軍隊將以縣市名稱代表參加亞太區賽事，爭取前進美國世界賽資格。

桃園市隊由總教練李國強領軍，由中平、龜山、仁善國小球員組成聯隊參賽，預賽時與台東縣隊交手也是打擊戰，以11比9搶勝，今天冠軍戰再碰頭，台東縣1局上拿下3分、4局上再拿2分，桃園市前4局打完0比5落後。

桃園市隊5局下追分，靠著單局5安、5保送、一口氣攻下8分翻轉戰局。台東縣隊6局上追分，1人出局後靠著接連2支安打先拿1分，沈惟翔的2分砲將比數扳平，桃園市換上投手謝承濬登板止血，連飆2次三振、沒再多掉分數。

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桃園市隊6局下攻勢再起，抓準台東縣隊投手、守備都有狀況，單局敲出6支安、有1次觸身球保送，一口氣打了11人次、攻下5分奠定勝基，桃園市繼2017年後、睽違8年再奪冠。

謝承濬後援投1.2局，沒被敲出安打，投出2次三振、沒有保送，無失分，替球隊守住勝利、拿下勝投，也獲選賽會最有價值球員（MVP），另外也獲得賽會打擊獎。（編輯：張雅淨）1140511

#桃園市
謝承濬
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