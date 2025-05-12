加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

中國信託女子高球賽5/15開打 地主女將力拚冠軍

2025/5/12 19:04（5/12 19:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台巡賽和日本次巡賽共同認證的「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」15日將開打，甫獲美國公開賽參賽資格的侯羽桑（右3）12日出席開賽記者會表示，希望能延續好手感。（TLPGA提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月12日
台巡賽和日本次巡賽共同認證的「2025中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」15日將開打，甫獲美國公開賽參賽資格的侯羽桑（右3）12日出席開賽記者會表示，希望能延續好手感。（TLPGA提供）中央社記者黎建忠傳真 114年5月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北12日電）台巡賽和日本次巡賽共同認證的「中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」，將於15日在東方高爾夫俱樂部開打，包括尋求衛冕的陳萱，以及甫獲美國公開賽資格的侯羽桑都將力拚冠軍。

2025年中國信託女子公開賽從5月15日到17日，在東方高爾夫俱樂部進行3回合賽事，距離總碼數為6512碼，總獎金從去年的3000萬日圓，提升到今年的5000萬日圓（約新台幣1040萬元）。

今年共有台灣、日本、泰國、韓國、澳洲及印度共108名選手參賽，其中日本次巡賽好手包括水木春花、與語優奈等，都將來台踢館。

地主球員陣容也不遑多讓，包括尋求衛冕的陳萱，以及「侯家姊妹」侯羽桑、侯羽薔，加上丁子云、俞涵軒，還有上週剛拿下台巡賽大聯大女子賽冠軍的李旻。

google news透過 Google News追蹤中央社

其中侯羽桑剛通過今年美國公開賽資格賽的考驗，順利取得會內賽資格，這次特地返台參賽，希望趁著好手感再下一城。

侯羽桑今天在賽前記者會接受媒體訪問表示，能搶下美國公開賽的參賽資格很開心，這是難度最高的大賽之一；這次回台參賽，剛好可以多練練球技和手感，也希望能替台灣留下冠軍盃。（編輯：張雅淨）1140512

#日本
#台巡賽
#印度
#李旻
#侯羽桑
#泰國
#陳萱
#高爾夫
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：