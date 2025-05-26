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悍將張奕易流汗影響體力維持 下二軍將往中繼調整

2025/5/26 17:58（5/26 18:18 更新）
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中職富邦悍將隊投手張奕（圖）23日下二軍，26日透露收到指示將往中繼調整，先發無法吃長局數主要跟容易流汗影響體力有關。（中央社檔案照片）
中職富邦悍將隊投手張奕（圖）23日下二軍，26日透露收到指示將往中繼調整，先發無法吃長局數主要跟容易流汗影響體力有關。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職富邦悍將隊投手張奕23日下二軍，今天透露收到指示將往中繼調整，先發無法吃長局數主要跟容易流汗影響體力有關，也表示球隊若有需要，就會往中繼方向調整。

悍將投手張奕近3場先發出賽都沒能投到5局、失分偏多，目前本季7場先發出賽，總計投34.1局失掉33分（29分責失分），戰績1勝6敗，防禦率7.60，22日投完後隔天下二軍。

張奕今天出席中職明星對抗賽宣告記者會時透露，收到教練團指示將往中繼調整，因為容易流汗，面對台灣炎熱的天氣，流汗太多容易抽筋，短局數還可維持，通常前3局都正常，但投到後面狀況就會掉下來，沒辦法吃長局數也對球隊滿不好意思的。

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開季定位先發，現在往中繼調整，張奕表示，先發、中繼都有投過，沒有太大問題，會想辦法調整，球隊方針是這樣，就會往那個方向走。

張奕去年入選台灣隊參加過明星賽，他表示，如果再入選就盡力丟好每場比賽。被問起對除了悍將以外哪隊的應援曲最有印象，他笑說，每次投球只要聽到統一7-ELEVEn獅隊的AAOA就會覺得壓力很大；雖然自己顏值不如獅隊球員，還是希望球迷可以投票給他。（編輯：張雅淨）1140526

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