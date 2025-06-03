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悍將高捷妨礙守備關鍵判決 陳連宏抗議遭驅逐出場[影]

2025/6/3 20:57（6/3 21:04 更新）
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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者謝靜雯台北3日電）中職富邦悍將隊今天在花蓮棒球場與味全龍隊交手有小插曲，5局上悍將進攻，高捷二壘往三壘跑，經過規則審視判定高捷妨礙守備出局，悍將首席教練陳連宏上場抗議被驅逐出場。

悍將今天與味全龍隊交手打到5局上，悍將高捷率先敲出安打，董子恩遭觸身球保送上壘，林澤彬敲出投手方向滾地球跑出內野安打，球打到龍隊投手伍鐸（Bryan Woodall）的腿後往後滾，龍隊三壘手劉基鴻守備時與二壘往三壘跑的高捷有碰撞，龍隊總教練葉君璋上場抗議是妨礙守備。

裁判進入技術委員室規則審視後，判定悍將跑者高捷妨礙守備出局，悍將教練團不滿衝上場，包括首席教練陳連宏、總教練陳金鋒都有激動抗議的情緒，裁判比了兩次驅逐出場的手勢，陳金鋒之後也再度上場確認是否有被驅逐出場，最後確定僅陳連宏被驅逐出場。（編輯：蕭博文）1140603

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