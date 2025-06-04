環法挑戰賽10月重返日月潭 比利時車手賈斯伯將來台

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（中央社記者余曉涵台北4日電）環法自行車挑戰賽今年10月將重返台灣日月潭舉辦，今年不僅首度邀請比利時車手賈斯伯來台參賽，也首次將電輔車組加入賽事組別。

環法自行車賽（Tour de France）為全球最受關注的自行車賽事，其中環法自行車挑戰賽（L’Étape series by Tour de France）聲量與全球參與人次逐年成長。

交通部觀光署今天舉辦「環法自行車挑戰賽－紐崔萊．日月潭站」記者會，會中宣布環法自行車挑戰賽將於10月18日第2度在南投日月潭舉辦。

觀光署表示，今年活動分為104公里挑戰組與29公里經典組，並首度邀請目前全球最具爆發力的衝刺車手賈斯伯（Jasper Philipsen）首度來台。

觀光署長周永暉提到，在疫後特別倡議低碳旅遊時代，台灣也積極推動鐵道、步道、鐵馬道的旅遊，其中光是自行車道總長度台灣已有5000公里，歡迎旅客來台購買自行車、騎自行車。

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觀光署表示，這次環法挑戰賽日月潭站首度將電輔車組加入賽事組別，而104公里挑戰組總成績冠軍得主，有機會取得自行車界黃衫最高榮譽，若是台灣選手奪冠將有新台幣10萬元獎金，總成績冠軍得主與登山王將共同取得2026環法世錦賽參賽席次。

觀光署指出，今年環法挑戰賽日月潭站開放報名至今，已累積超過40國好手完成報名，參賽者來自世界各地，希望報名人數可以超過3500名，明年預計也會在日月潭舉辦環法挑戰賽，讓更多國際旅客認識台灣。（編輯：張雅淨）1140604