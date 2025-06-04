男子卡巴迪名古屋亞運面臨換血 東亞盃磨經驗拚冠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北4日電）東亞盃男子卡巴迪錦標賽將於6月26日至30日在土城運動中心舉行，歷經換血期的台灣隊以2026名古屋亞運培訓隊參戰，盼藉以磨合經驗，目標鎖定冠軍。

首次舉辦的東亞盃男子卡巴迪錦標賽，由東亞卡巴迪總會主辦，除了地主台灣外，還有韓國、日本及香港等以國家代表隊參賽，尤其韓國陣中包含2018雅加達亞運銀牌班底，實力不容小覷，4支球隊將於6月26日至30日在土城運動中心綜合球場會師。

台灣隊教練林韋宏今天出席記者會接受媒體聯訪時透露，相較於上屆杭州亞運的銅牌陣容，這次名古屋亞運培訓隊增添將近一半新血，希望整體陣容年輕化，年紀最小甚至僅17歲，而最大的則是30歲，為避免世代差距「代溝」，林韋宏還想辦法找遊戲同樂，讓所有人很快打成一片。

不過，這支年齡差超過10歲的名古屋亞運培訓隊，與上屆落差最大的就是整體經驗，因此進入國訓中心後從基本動作開始磨練，慢慢培養彼此默契，林韋宏也期許經驗較為豐富的學長發揮傳承效果。

透過 Google News 追蹤中央社

身為上屆杭州亞運銅牌班底之一，已逼近30歲的章佳銘則認為，換血對國家隊是好事，代表台灣卡巴迪環境是有在競爭，尤其這批新生代表現很不錯，只要持續累積經驗，並在賽場上發揮出反應、體能優勢，絕對能讓明年亞運更有看點。

針對林韋宏喊話要把東亞盃冠軍留在台灣，章佳銘指出，一直以來卡巴迪的國際賽都比較少，就連他自己參加過的國際賽用手指頭都算得出來，所以章佳銘認為很開心能在台灣比賽，對推廣這項運動也有幫助，並希望未來有更多國際賽，讓團隊能夠以賽代訓，從中檢視不足。（編輯：龍柏安）1140604