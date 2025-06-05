兄弟投手張祖恩手肘韌帶撕裂 已進行重建手術

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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職中信兄弟今天表示，投手張祖恩4月二軍先發時因手部不適提前退場休息，經檢查後，確認為手肘內側韌帶撕裂傷，進行韌帶重建手術，近期已完成手術回歸二軍養傷。

中信兄弟球團今天表示，在今年4月11日的二軍例行賽事中，張祖恩擔任先發面對味全龍二軍，在完成前5局的投球任務後，第6局出現手部不適的狀況。

教練團基於慎重考量及保護選手立場之下，立即安排防護團隊協助張祖恩到醫院進行核磁共振（MRI）檢查，經診斷後確定手部不適位置為手肘內側韌帶撕裂傷。在經由與教練團、主治醫師及防護團隊討論後，張祖恩決定進行手肘內側韌帶重建手術。

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在家人的協助下，張祖恩已於近期完成手術回歸二軍，進行休息、養傷。中信兄弟球團表示，會全力幫助張祖恩、給予全方位的支持，期待未來1年能夠積極復健，在傷勢恢復後，回到賽場上為中信兄弟持續奮戰。張祖恩也表示，「手術一切順利，請大家不用擔心，我很快就會回到球場。」

今年21歲的張祖恩，是中信兄弟於2022年中職新人選秀會上第7輪指名的投手，於2023年季末首次登上一軍舞台，該年累計7場後援出賽，拿下1次中繼成功。張祖恩去年皆在二軍出賽，出賽22場包括16場先發，拿下3勝6敗、防禦率2.96，是中信兄弟極力養成的重要先發投手之一。（編輯：林恕暉）1140605