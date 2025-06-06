陳金鋒對妨礙守備判決有疑慮 不解陳連宏被趕2次

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職富邦悍將首席教練陳連宏在3日賽事中有激烈抗議、扯衣領的行為，從今天開始禁賽2場，悍將教頭陳金鋒今天強調，當下跑壘員高捷有閃躲動作，也不解陳連宏被趕出場2次。

悍將3日作客花蓮棒球場與味全龍交手的賽事，5局上林澤彬擊出投手強襲球，打到龍隊投手伍鐸（Bryan Woodall）後反彈至三壘方向，二壘往三壘跑的跑者高捷因與三壘手劉基鴻有接觸，被判定妨礙守備出局。

隨後悍將總教練陳金鋒、首席教練陳連宏到場上激烈抗議，聯盟公告陳連宏因抗議行為不當，並拉扯裁判衣領，遭2次驅逐出場，予以罰款新台幣2萬元、禁賽2場處分，陳連宏遭驅逐出場2次則合併懲處罰款4萬元。

悍將總教練陳金鋒表示，當下裁判是說明跑者高捷有碰到守備員，「但他（高捷）有閃，已經側邊讓出位置了，2個是在同個狀況下發生的事情，2個都是在閃，彼此都不是故意造成的妨礙，是因為反彈導致球移動的位置不一樣。」

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陳金鋒也提到，那球即使沒有碰觸到，把球傳向一壘也是可能有Safe的機會，「不會構成他傳一壘的狀況，看起來連傳的機會都沒有。」陳金鋒也疑惑陳連宏被驅逐出場2次，「同一個人會趕2次嗎？一開始是向著我比（驅逐出場），第2次是什麼事情發生他們也沒有解釋。」

對此，中職賽務部今天說明，第1次將陳連宏趕出場是因為非總教練的教練團成員不能到場上做出激烈抗議，第2次則是事後審視慢動作時，發現是陳連宏有拉扯衣領的行為、而非陳金鋒。（編輯：李錫璋）1140606