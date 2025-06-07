慶祝鄭浩均回歸一軍 許基宏3響砲5打點火力支援

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（中央社記者謝靜雯新北7日電）中職中信兄弟隊今天與富邦悍將交手團隊4轟，許基宏單場3響砲貢獻5打點、跨場連4打席開轟平紀錄，兄弟終場以12比2拿下近期2連勝；許基宏表示，慶祝先發投手鄭浩均回歸、用火力支援。

兄弟隊今天繼續在新莊棒球場與悍將交手，兄弟1局上許基宏敲出2分砲，2局上王威晨、岳東華、高宇杰接連安打再添2分，張仁瑋陽春砲添分，2人出局後陳俊秀選到四壞保送，許基宏再開轟，2分砲幫助球隊取得8比0領先。

兄弟3局上再起攻勢，靠著保送、張仁瑋、張志豪接連安打添分，4局上許基宏再開轟，個人本季第10轟為陽春砲，單場3響砲為中職個人生涯首次，兄弟再靠著接連保送、失誤跑回分數，兄弟5局上再靠著王威晨適時安打多添1分保險分。

許基宏昨天最後1打席也開轟，跨場連4打席開轟，追平2017年曾陶鎔寫下的聯盟紀錄，近6場比賽敲出7發全壘打，今天單場4打數敲出3轟、貢獻5分打點，獲選單場MVP。

兄弟今天派出投手鄭浩均先發，為繼2023年10月18日後，術後睽違598天再於一軍先發，投5局僅被敲出1支安打，失掉1分責失分、奪下勝投。

兄弟總教練平野惠一表示，許基宏近期沒有做什麼特別的調整，但他有好的擊球節奏，揮棒時軸心留的很好，也是選球很好的球員，好的打者原則就是不會追打壞球。

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許基宏表示近期沒有什麼不同，吃飽、睡好，專心做好自己的功課，思考每個打席可以怎麼打，「今天運氣比較好一點、球都乘風而去。」

許基宏也提到，先發投手「美美」鄭浩均睽違許久回歸一軍先發，「慶祝我們美美回來，我跟他說，你回來我會用力打，給火力支援，投起來也可以比較輕鬆。」（編輯：李亨山）1140607