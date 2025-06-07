鄭浩均睽違598天一軍先發 到處討抱抱緩解緊張

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（中央社記者謝靜雯新北7日電）中職中信兄弟投手鄭浩均術後睽違598天重回一軍先發，恰巧是在生涯初登板的新莊棒球場，他坦言賽前緊張到處「討抱抱」求安慰，上場心情很亢奮，也謝謝「原子彈」許基宏3轟火力相挺。

27歲鄭浩均2023年中職生涯首個完成球季投出好成績，整季21場出賽（19場先發），戰績9勝5敗、防禦率3.02，獲選年度新人王大獎，但年底就決定接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，根除舊傷困擾。

鄭浩均前次一軍出賽是2023年10月18日，今天睽違598天再於一軍先發，在新莊棒球場對富邦悍將先發，首局就飆速，首打席三振林澤彬飆到153公里。

鄭浩均總計用69球投5局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，最快球速153公里；兄弟火力支援，團隊4轟，許基宏貢獻3轟，終場以12比2搶勝，鄭浩均奪下睽違630天的一軍先發勝。

兄弟總教練平野惠一記憶深刻直言，印象中首次看到鄭浩均投球就是在新莊棒球場，今天一直有熟悉的感覺，也提到開刀復健過程辛苦是旁人無法想像的，只能一直支持他、幫助他，回歸球場的第一步可以有好的結果很棒，期待後面的表現，直言「沒有受傷真是太好了。」

鄭浩均透露，許久沒在一軍先發，人很熟悉，但做的事情有點生疏，賽前因為太緊張，看到人就「討抱抱」，希望隊友給他安慰，上場雖然沒有表現出來，但心情非常亢奮。

鄭浩均笑說，面對首名打者就有全力丟，但到了第2名打者因為太用力壞球走在前面，就有稍微調整，緩和下來，睽違許久的一軍登板有很多的情緒，很想把在二軍做好的準備帶上來，但還是要先求穩。

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隊友火力支援，鄭浩均透露與許基宏的對話，「我跟他說，你也太狠了，今天就像原子彈大爆發」，許基宏則回，是因為他回歸才打這麼好，賽後兩人擁抱，「謝謝他這麼挺我。」

至於今天比賽過程中出現鄭浩均想要換球，卻把球丟到悍將休息室引起悍將總教練陳金鋒不滿抗議，鄭浩均表示覺得很抱歉，當下是要丟給球僮，但控球不太好，沒辦法控制力道，球沒有丟好。（編輯：李亨山）1140607